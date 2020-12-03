وزير الرياضة يصل الزمالك للاجتماع باللجنة المؤقتة

الخميس، 03 ديسمبر 2020 - 18:00

كتب : أحمد شوقي صلاح

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

وصل أشرف صبحي وزير الرياضة لمقر الزمالك مساء اليوم الخميس للاجتماع باللجنة المؤقتة التي تدير النادي.

يأتي ذلك الاجتماع لبحث الأمور المتعلقة بإدارة الزمالك خلال الفترة المقبلة وكيفية تسييرها بالشكل الأمثل.

وتولت اللجنة إدارة الزمالك عقب قرار وزارة الرياضة بحل مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور.

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جاء ذلك القرار بسبب وجود مخالفات مالية في النادي وفقا لبيان وزارة الرياضة قبل عدة أيام.

وتضم اللجنة، أحمد بكري محمد حميدة رئيس محكمة استئناف بالقاهرة، وهشام إبراهيم أحمد محمود رئيس محكمة استئناف بالقاهرة، ومحمد سيد عطية علي أحمد المحامي العام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

الزمالك وزير الرياضة
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