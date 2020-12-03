قائد يوفنتوس: نحتفل بأرقام رونالدو القياسية في كل مباراة تقريبا

داعب ليوناردو بونوتشي قائد يوفنتوس زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لا يتوقف عن الوصول لأرقام خيالية في كرة القدم.

ووصل رونالدو للهدف رقم 750 في مسيرته مع الأندية والمنتخب، منها 75 هدفا مع يوفنتوس ممثلة نسبة 10% من الإجمالي، حين هز شباك دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا.

وقال بونوتشي مازحا: "هدف رونالدو الـ750؟ نحن نحتفل بأرقامه القياسية في كل مباراة تقريبا".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا يسعنا إلا أن نكون جزء من مسيرته الكروية الرائعة".

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وعن موقف فريقه في المجموعة، أوضح "لكي نتأهل على قمة المجموعة، سيتعين علينا تسجيل ثلاثة أهداف في برشلونة ولن يكون الأمر سهلاً، لكننا سنذهب إلى هناك لنقدم مباراة رائعة ونواصل تقدمنا للأمام".

وتابع "كان الهدف الأدنى للجزء الأول من الموسم هو اجتياز مرحلة المجموعات وقمنا بذلك فعلًا".

وأكمل "الآن سنحاول التحسن، مع العلم أننا على المسار الصحيح، ونحاول أن نجد الدوافع لتحقيق نتائج مهمة".

وأصبح حسم الصدارة في كامب نو الأسبوع المقبل، بين برشلونة ويوفنتوس في قمة الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا للمجموعة السابعة.

يوفنتوس تفوق على دينامو كييف الأوكراني بثلاثية دون مقابل، وبنفس النتيجة فاز برشلونة على فرينفاروتشي المجري.

فوز برشلونة رفع رصيد الفريق إلى 15 نقطة في الصدارة، بينما يأتي يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

ويحتاج يوفنتوس للفوز بأكثر من هدفين لتعويض خسارته ذهابا واحتلال صدارة المجموعة.

وفي المركز الثالث دينامو كييف وخلفه الفريق المجري بنقطة واحدة، لتحسم المواجهة الأخيرة بينهما مقعد الدوري الأوروبي.