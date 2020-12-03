ثنائي رديف أودينيزي يشاركان في مران منتخب مصر للشباب

الخميس، 03 ديسمبر 2020 - 15:09

كتب : أحمد الخولي

ريتشارد رضا - صلاح رضا منتخب الشباب

شارك الثنائي ريتشارد رضا وصلاح رضا لاعبا فريق الرديف بنادي أودينيزي الإيطالي اليوم الخميس، في مران منتخب الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب الشباب الوقوف على مستواهما الفني، قبل انضمامها بشكل رسمي لقائمة الفراعنة التي ستخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يشارك الثنائي في جزء من مباراة البنك الأهلي الودية، المقرر لها غدا الجمعة، ضمن استعدادات شباب الفراعنة لبطولة شمال إفريقيا المقرر لها الشهر الجاري في تونس.

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وتعتبر بطولة شمال إفريقيا مؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب بموريتانيا.

ويسعى ربيع ياسين، لتكوين منتخب قادر على تحقيق لقب بطولة شمال إفريقيا للتأهل إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية، مما يدفعه للبحث دائمًا عن المواهب المصرية سواء داخل الحدود أو خارج الحدود.

مصر للشباب ربيع ياسين
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