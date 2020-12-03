بيرلو: سنذهب إلى كامب نو لنلعب كرة القدم الخاصة بنا

أوضح أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس أن فريقه سيذهب لملاقاة برشلونة في ملعب كامب نو الأسبوع المقبل من أجل الفوز واحتلال صدارة مجموعتهما بدوري أبطال أوروبا.

وأصبح حسم الصدارة بين برشلونة ويوفنتوس في قمة الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا للمجموعة السابعة، فيوفنتوس تفوق على دينامو كييف الأوكراني بثلاثية دون مقابل، وبنفس النتيجة فاز برشلونة على فرينفاروتشي المجري، في الجولة الخامسة.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أنا راضٍ عن أسلوب اللاعبين، الذين أداروا مباراة دينامو كييف بشكل جيد".

وأضاف "لا يمكنك دائمًا الحصول على الكرة مباشرة ولذا تحتاج أن تدافع لبعض الوقت، كنا بحاجة إلى اللعب كفريق".

وواصل "نعرف قدرات ألفارو موراتا جيدا، لقد وصل إلى يوفنتوس في سن مبكرة وهو سعيد لكونه أحد أفراد هذه المجموعة، أردناه بأي ثمن ونحن سعداء بوجوده معنا".

وتابع مدرب البيانكونيري "أنا سعيد لفيديريكو كييزا، كان بحاجة إلى التسجيل".

وأكمل "مباراة برشلونة لن تكون سهلة، لكننا سنذهب إلى هناك لنلعب كرة القدم الخاصة بنا".

وأتم "لكن دعونا لا ننسى أننا سنلعب مباراة الدربي ضد توينو قبل ذلك وعلينا التركيز عليها".

فوز برشلونة رفع رصيد الفريق إلى 15 نقطة في الصدارة، بينما يأتي يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

ويحتاج يوفنتوس للفوز بأكثر من هدفين لتعويض خسارته ذهابا واحتلال صدارة المجموعة.

وفي المركز الثالث دينامو كييف وخلفه الفريق المجري بنقطة واحدة، لتحسم المواجهة الأخيرة بينهما مقعد الدوري الأوروبي.