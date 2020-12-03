بيليه: أحبك يا دييجو

الخميس، 03 ديسمبر 2020 - 14:25

كتب : FilGoal

بيليه ومارادونا

كتب الأسطورة البرازيلية بيليه رسالة إلى الراحل دييجو أرماندو مارادونا بعد مرور أسبوع على وفاته.

وتوفى الأسطورة الأرجنتينية عن عمر يناهز 60 عاما بعد تعرضه لسكتة قلبية في منزله.

وقال مارادونا في رسالته والتي نُشرت عبر حسابه على "فيسبوك":

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"اليوم مرت سبعة أيام منذ رحيلك. أحَب الكثير من الناس المقارنة بيننا طوال حياتهم".

"كنت عبقريا فتن العالم. ساحر مع الكرة عند قدميه. أسطورة حقيقية. لكن فوق كل ذلك، بالنسبة لي، ستكون دائما صديقا رائعا، بقلب أكبر".

"اليوم ، أعلم أن العالم سيكون أفضل بكثير إذا تمكنا من مقارنة بعضنا البعض بشكل أقل والبدء في الإعجاب ببعضنا البعض أكثر. لذا، أود أن أقول إنك لا تُضاهى".

"مسارك تميز بالصدق. وبطريقتك الفريدة والخاصة، علمتنا أنه علينا أن نحب ونقول "أنا أحبك" كثيرا".

"رحيلك السريع لم يسمح لي أن أقول لك ذلك، لذلك سأكتبها فقط: أحبك يا دييجو".

"صديقي العظيم، شكرا جزيلا لك على رحلتنا بأكملها. في يوم من الأيام، في الجنة، سنلعب معا في نفس الفريق. وستكون هذه هي المرة الأولى التي أرفع فيها قبضتي في الهواء منتصرا على أرض الملعب دون احتفال بهدف".

"سيكون ذلك لأنني أخيرا أستطيع أن أعانقك مرة أخرى".

وكان بيليه قد نعى مارادونا برسالة مؤثرة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعليقا على النبأ: "يا لها من أبناء حزينة، فقدت صديقا عظيما والعالم خسر أسطورة".

وأضاف "هناك الكثير من الكلام ليقال، لكن للآن أتمنى أن يعطي الله القوة لعائلته".

وأتم بيليه تعزيته "أتمنى يوما ما أن نلعب الكرة سويا في السماء".

بيليه مارادونا رحيل دييجو
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