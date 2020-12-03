لا جازيتا ديللو سبورت: ميلان لن يبيع تشالهان أوجلو في يناير

ميلان ليس مستعدا لبيع هاكان تشالهان أوجلو صانع ألعاب الفريق في يناير المقبل حتى لو لم يجدد تعاقده.

صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أفادت أن ميلان يجهز نفسه لإبقاء اللاعب حتى الصيف المقبل وليس مستعدا لبيعه في يناير المقبل.

عقد التركي ينتهي في يونيو 2021 ولم يتوصل بعد لاتفاق من أجل تجديد تعاقده مع ميلان.

وإذ لم يجدد اللاعب تعاقده مع ميلان فسيحق له التفاوض في يناير المقبل دون العودة لميلان والرحيل بنهاية الموسم دون مقابل.

يطلب هاكان الحصول على راتب يتراوح بين 5-6 مليون يورو في الموسم الواحد وهو ما يراه ميلان أعلى من سقف الرواتب في النادي.

الدولي التركي يعد من أحد الركائز الأساسية للروسونيري تحت قيادة ستيفانو بيولي، مقدما معه أفضل أداء منذ انضمامه إلى ميلان إذ سجل 14 هدفا وصنع 13 في 42 مباراة.

تشالهان أوجلو الموسم الجاري سجل 4 وصنع 4 في 14 مباراة مع ميلان في جميع المسابقات.

إجمالا مع ميلان سجل اللاعب البالغ 26 عاما في 143 مباراة، 27 هدفا وصنع 40.