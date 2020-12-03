إنبي: إصابة يوسف بقطع في الرباط الصليبي تمنع انتقال إسماعيل للبنك الأهلي

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي إن لاعبه أحمد يوسف تعرض لقطع في الرباط الصليبي الأمامي وبناء عليه لن يعير لاعبه محمد إسماعيل إلى فريق البنك الأهلي.

وصرح عبد الناصر محمد للصحفيين قائلا: "أحمد يوسف لاعب إنبي والمنتخب الأولمبي تعرض لقطع في الرباط الصليبي الأمامي".

وواصل "لن يتم إعارة محمد إسماعيل إلى البنك الأهلي لهذا السبب".

وكان إنبي قد تعادل بنتيجة 1-1 مع سموحة في مباراة ودية جمعت الفريقين استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، وأهدر خلالها رامي صبري مدافع الفريق البترولي ركلة جزاء.

ويواجه إنبي نظيره أسوان في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.

يوسف صاحب الـ21 عاما انضم إلى إنبي قادما من غزل المحلة في صيف 2016، صاحب الـ21 عاما قضى الموسم الماضي معارا إلى نادي مصر.

يوسف يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع ومحور الارتكاز، وشارك خلال الموسم الماضي في 26 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفا.