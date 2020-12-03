إنبي: إصابة يوسف بقطع في الرباط الصليبي تمنع انتقال إسماعيل للبنك الأهلي

الخميس، 03 ديسمبر 2020 - 14:08

كتب : أحمد الخولي

أحمد يوسف لاعب إنبي الشاب

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي إن لاعبه أحمد يوسف تعرض لقطع في الرباط الصليبي الأمامي وبناء عليه لن يعير لاعبه محمد إسماعيل إلى فريق البنك الأهلي.

وصرح عبد الناصر محمد للصحفيين قائلا: "أحمد يوسف لاعب إنبي والمنتخب الأولمبي تعرض لقطع في الرباط الصليبي الأمامي".

وواصل "لن يتم إعارة محمد إسماعيل إلى البنك الأهلي لهذا السبب".

أخبار متعلقة
إنبي لـ في الجول: الزمالك لم يطلب ضم أسامة جلال.. لدينا مرونة في بيع اللاعب لأي ناد سوبر هيرو – قصة أفشة بطل "القاضية ممكن" من إنبي إلى الأهلي إنبي يتعاقد مع جناح المنصورة

وكان إنبي قد تعادل بنتيجة 1-1 مع سموحة في مباراة ودية جمعت الفريقين استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، وأهدر خلالها رامي صبري مدافع الفريق البترولي ركلة جزاء.

ويواجه إنبي نظيره أسوان في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.

يوسف صاحب الـ21 عاما انضم إلى إنبي قادما من غزل المحلة في صيف 2016، صاحب الـ21 عاما قضى الموسم الماضي معارا إلى نادي مصر.

يوسف يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع ومحور الارتكاز، وشارك خلال الموسم الماضي في 26 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفا.

في الدوري إنبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول - الإسماعيلي يبحث عن عروض لتسويق بيكيتي لضم مدافع تونسي 4 ثاتيه | الدوري المصري
بيليه: أحبك يا دييجو 7 دقيقة | أمريكا
لا جازيتا ديللو سبورت: ميلان لن يبيع تشالهان أوجلو في يناير 18 دقيقة | الدوري الإيطالي
إنبي: إصابة يوسف بقطع في الرباط الصليبي تمنع انتقال إسماعيل للبنك الأهلي 24 دقيقة | الدوري المصري
مساعد كلوب يكشف سر نجاح صلاح 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيجابية مسحة الونش واستمراره في العزل المنزلي 35 دقيقة | الدوري المصري
أحمد زيزو: ليس لدي وكيل 59 دقيقة | الدوري المصري
موسيماني: سيرينو يرغب في الرحيل والانضمام إلى الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 2 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 3 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا" 4 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي
قد ينال إعجابك