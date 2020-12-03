إيجابية مسحة الونش واستمراره في العزل المنزلي

أظهرت المسحة الطبية التي خضع لها محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك، استمرار إيجابية إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وكان اللاعب قد خضع لمسحة طبية جديدة يوم الأربعاء للاطمئنان على مدى شفائه من فيروس كورونا.

وأوضح الزمالك في بيانه الصحفي أن اللاعب سيخضع لمسحة جديدة بعد 48 ساعة "على أمل أن تتحول إلى سلبية" لكي يعود للتدريبات قريبا.

وسيستمر الونش في إجراءات العزل المنزلي، بجانب الخضوع لبروتوكول العلاج المتبع من قبل وزارة الصحة المصرية.

وغاب الونش بسبب إصابته بفيروس كورونا، عن مواجهتي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي خسرها الزمالك بنتيجة 2-1، وطلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر وخسرها الزمالك بنتيجة 3-1.

وانضم الونش إلى الزمالك قادما من طلائع الجيش في عام 2016، وتوج مع الفارس الأبيض بـ6 ألقاب.