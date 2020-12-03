توخيل: قاتلنا حتى لا يسجل يونايتد مجددا

أوضح توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان أنه فريقه دخل مباراة مانشستر يونايتد بنية الفوز فقط، وهو ما تحقق وأنعش آماله في التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفاز سان جيرمان على يونايتد بثلاثة أهداف لهدف في خامس جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة.

وقال توخيل في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد عانينا قليلاً في بداية الشوط الثاني، لأننا لعبنا بطريقة أقل انضباطًا دون أن نكون قادرين على التكيف مع الوضع".

وأضاف المدرب الألماني "خسرنا العديد من الكرات بسهولة وتعرضنا لهجمات مرتدة".

وتابع "تمكنا من الصمود حتى لا نستقبل هدفًا ثانيًا. لم نتخيل أبدًا خسارة هذه المباراة".

وأتم "لم نستسلم أبدًا، وأظهرنا حالة ذهنية رائعة، جنبًا إلى جنب مع جودة اللعب على أرض الملعب".

من جهته، قال لياندرو باريديس لاعب وسط باريس سان جيرمان: "كنا نعلم أهمية الفوز على مانشستر يونايتد".

وشدد "تمكنا من قلب الاوضاع في المجموعة وتأكدنا من أن مصيرنا بات بين أيدينا الآن".

ووصل رصيد سان جيرمان إلى تسع نقاط يتساوى بهم مع يونايتد ولايبزيج.

ولكن بسبب المواجهات المباشرة فإن سان جيرمان سيتصدر المجموعة يليه يونايتد ثم لايبزيج.

فيما يأتي إسطنبول باشاك شهير رابعا بثلاث نقاط.

وفي الجولة الأخيرة سيستضيف سان جيرمان منافسه باشاك شهير، فيما يحل يونايتد ضيفا على لايبزيج في ألمانيا.