عبد الحفيظ لـ في الجول: تحول عينة محمد شريف إلى سلبية من فيروس كورونا

الخميس، 03 ديسمبر 2020 - 12:56

كتب : أحمد الخولي

محمد شريف - الأهلي - الداخلية

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني لفريق الأهلي عن تحول عينة محمد شريف إلى سلبية من فيروس كورونا.

محمد شريف

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان محمد شريف قد أصيب بفيروس كورونا فور عودته من معسكر منتخب مصر بعد التوقف الدولي.

وقال عبد الحفيظ لـ FilGoal.com: "تحولت عينة محمد شريف إلى سلبية من فيروس كورونا".

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وكشف "هناك إمكانية الآن لدخوله معسكر الفريق قبل لقاء نهائي كأس مصر".

ويلعب الأهلي أمام طلائع الجيش في الثامنة من مساء السبت على ملعب برج العرب في نهائي كأس مصر.

وتأهل طلائع الجيش إلى نهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه.

ونجح الجيش بذلك في تأهله إلى السوبر المصري أيضا لمواجهة الأهلي للمرة الأولى في تاريخه.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف واحد.

الأهلي محمد شريف نهائي كأس مصر
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