خبر في الجول - الزمالك ينتظر مقدم تعاقده مع الشركة الراعية لحل الأزمة المالية

تنتظر اللجنة المؤقتة التي تدير شؤون نادي الزمالك برئاسة أحمد البكري، الحصول على مقدم التعاقد الخاص بالنادي مع الشركة الراعية خلال الأسبوع المقبل. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك ينتظر الحصول على مبلغ 30 مليون جنيه من قيمة التعاقد والتي تمثل 30% من العقد ككل.

وسيحل المقابل المادي الذي سيحصل عليه الزمالك جزء من الأزمة المالية الحالية التي يواجهها النادي.

وسيبدأ النادي في دفع مقدم تعاقدات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

ما الذي حدث؟

أشرف قاسم عضو لجنة الكرة في نادي الزمالك صرح عبر قناة ناديه قائلا: "فوجئنا بوضع مالي صعب جدا في النادي وعدم صرف مستحقات اللاعبين منذ فترة طويلة".

وأضاف "وفوجئنا أيضا بوجود مبلغ مليون و250 ألف جنيه فقط في خزينة النادي".

وأوضح قاسم أن النادي سيبدأ في منح لاعبيه المستحقات المتأخرة يوم السبت، فيما سيحصل الجهاز الفني على راتبه عن الفترة السابقة يوم الأحد.

وأشار قاسم "سنعمل لإيجاد موارد مالية جديدة لدفع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني وتغطية مصاريف فريق كرة القدم وإبرام الصفقات الجديدة".