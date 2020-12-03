محمود صابر المعار لـ بيراميدز: طموحي الاحتراف الخارجي وتريكة قدوتي

كشف محمود صابر لاعب النجوم المعار إلى بيراميدز عن طموحه بالاحتراف الخارجي.

محمود صابر النادي : بيراميدز بيراميدز

وأعلن محمد الطويلة رئيس نادي النجوم عن انتقال محمود صابر مواليد 2001 وهداف الفريق الأول إلى بيراميدز لمدة عام على سبيل الإعارة مع نية البيع.

وقال صابر في تصريحات لـ FilGoal.com: "هدفي حاليا هو التركيز مع بيراميدز والحصول على فرصة وتقديم أداء جيد".

وتابع "بعد ذلك يأتي التفكير في المستقبل والاحتراف الأوروبي الذي أطمح في تحقيقه".

وكشف "لا يوجد دوري معين أتمنى الانضمام له لكن أتمنى أن يكون الدوري الإيطالي أو الإسباني أو الإنجليزي".

وعن فترته في النجوم أوضح "اجتهدت في الدرجة الثانية وسجلت 9 أهداف في الدوري و4 في الكأس وكنت أشارك مع الفريق الأول مما سهل خطواتي المبكرة".

وأضاف "أدين لمدربيني في قطاع الناشئين بالنجوم بالتطور السريع منذ انضمامي في عمر 11 عاما وهم محمد الشيخ ومحمد سعيد وهيثم عبد العظيم".

وأتم تصريحاته "أيضا الدور الكبير لربيع ياسين في منتخب الشباب لقد طور مستواي وساعدني في أشياء كثيرة، ومثلي الأعلى في مصر محمد أبو تريكة وعالميا كريستيانو رونالدو".