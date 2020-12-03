خبر في الجول - فيفا يخطر الاتحاد المصري بالموعد الأقصى لإرسال لائحة النظام الأساسي

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم 9 ديسمبر المقبل كموعد أقصى لإرسال لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة المصري، وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وتم إقرار لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد يوم 29 نوفمبر الماضي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي يوم الثلاثاء، مد فترة عمل اللجنة المشرفة على إدارة اتحاد الكرة حتى يوم 31 يناير المقبل.

وكان مقررا أن ينتهي عمل اللجنة في 30 نوفمبر 2020، ليمد فيفا فترة عملها، مع تقليص عدد أعضائها من 5 إلى 3 أفراد.

وذكر بيان فيفا أن القرار تم اتخاذه للسماح للجنة بإنهاء التكليفات المنوطة بها.

وأوضح مصدر في اتحاد الكرة لـFilGoal.com في وقت سابق، أن الثنائي الذي رحل عن اللجنة الخماسية هم محمد فضل وأحمد عبد الله، كما أن فيفا وجد أن اللجنة نجحت في تقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية واعتماد لائحة النظام الأساسي، ويتبقى لها مهمة وحيدة حتى تنجح في المهام الثلاثة الرئيسية المنوطة بها.

وتعد المهمة الرئيسية الأخيرة المتبقية للجنة الثلاثية هي عقد انتخابات اتحاد الكرة المصري وتسليم الاتحاد إلى مجلس إدارة جديد.