الزمالك يضم أمير عادل "رونالدينيو الدنمارك" لمدة 4 مواسم

أعلن نادي الزمالك ضم أمير عادل أو ألكساندر ياكوبسن، اللاعب المصري – الدنماركي في صفقة انتقال حر.

أمير عادل النادي : مصر الزمالك

وانضم أمير عادل إلى الزمالك لمدة 4 مواسم، بعد انتهاء تجربته مع نادي سارسبورج النرويجي.

ووقّع اللاعب على العقود بشكل رسمي في إطار سعي لجنة الكرة بقيادة أيمن يونس وأشرف قاسم وعبد الحليم علي لتدعيم صفوف الفريق الكروي استعدادا للموسم الجديد.

ياكوبسن بعمر الـ 13 عُرف باسم "رونالدينيو الدنمارك" ومشهورا على المستوى الوطني بسبب تداول مقطع فيديو يُظهر مهاراته، فانتقل من صفوف فريق الشباب في كوبنهاجن الدنمارك في 2011 إلى إيندهوفن الهولندي.

وترك عادل البالغ 26 عاما نادي ساربسبورج النرويجي في أكتوبر الماضي، وإجمالا سجل 20 هدفا في 168 مباراة في رحلة طويلة عبر هولندا والدنمارك والسويد والنرويج.

ومثّل عادل منتخب مصر الأول في مباراة دولية واحدة جاءت أمام توجو في 2017 تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

كما حصد لقب كأس الأمم الإفريقية للشباب 2013 تحت قيادة ربيع ياسين، بعدما تدرج في الفئات السنية لمنتخب الدنمارك.

وأصبح أمير ثاني صفقات الزمالك للموسم الجديد بعد ضم حمزة المثلوثي من الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر.

كما عاد محمد أشرف روقة وحميد أحداد من الإعارة.