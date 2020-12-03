سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع صالح جمعة

أعلن نادي سيراميكا كليواباترا في بيان رسمي، التعاقد مع صالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي السابق، في صفقة انتقال مجاني.

ولم يكشف النادي الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز عن مدة تعاقده مع صاحب الـ27 عاما.

وأوضح النادي في بيانه: "يأتي التعاقد مع صالح جمعة لاستكمال بناء الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل، والذي يسعى النادي من خلاله لتقديم موسم قوي".

وكان معتز البطاوي مدير الكرة بنادي كليوباترا قد صرح في وقت سابق قائلا: ""لو طلب مدرب الفريق هيثم شعبان ضم صالح جمعة سنتحرك لضمه بكل تأكيد".

وكان صالح انضم للأهلي من إنبي في صيف 2015، ولكنه لم ينجح في حجز مقعد أساسي في الفريق بشكل دائم، إذ تباينت مشاركاته على مدار أعوامه الـ5 مع الأهلي.

وخلال تلك الفترة، شارك صالح في 72 مباراة مع الأهلي وسجل 12 هدفا وصنع 13.

كما انتقل معارا للفيصلي السعودي في يناير 2018.