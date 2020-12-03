وكيل معروف يوسف لـ في الجول: هذه العروض المقدمة لضمه.. وبند يتيح للزمالك عودته

الخميس، 03 ديسمبر 2020 - 01:32

كتب : إبراهيم رمضان

معروف يوسف - المقاولون العرب - طنطا

كشف أسامة فرحات وكيل أعمال معروف يوسف لاعب الزمالك السابق عن رغبة ثلاثة أندية في ضم اللاعب النيجيري خلال الانتقالات الجارية.

وقال فرحات لـFilGoal.com: "مصر المقاصة والإنتاج الحربي والبنك الأهلي يريدون اللاعب بعدما أخطره الزمالك بعدم تواجده في الموسم المقبل".

وأضاف "رحيل معروف سيكون بيع نهائي ولكن تم الاتفاق على وضع بند في انتقاله يتيح استعادته في شهر يناير المقبل أو نهاية الموسم حال رغبة الزمالك".

أخبار متعلقة
وكيلهما: الزمالك رفض 5 عروض لبيع أحداد.. وبانون إلى الأهلي أسهل ملف انتقال تعاملت فيه طلائع الجيش: لم نتوقع الفوز بتلك النتيجة على الزمالك.. نتمنى أن نتوج بالكأس يونس: صبحي يقترب من الإسماعيلي.. أغلقنا ملف احتراف مصطفى محمد وأبو جبل الأفضل في إفريقيا

وأردف "سيدفع الزمالك شرطا جزائيا سيضعه في تعاقد معروف مع ناديه الجديد يدفعه حال رغبته في عودته كما ذكرت من قبل".

وأتم "سيوقع معروف على عقد لمدة عامين مع ناديه الجديد والنادي الذي سيوافق على شروط الزمالك سينضم له اللاعب".

وكان معروف يوسف قضى الموسم الماضي معارا رفقة المقاولون العرب.

وشارك صاحب الـ27 عاما مع المقاولون في 28 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع هدفين.

الزمالك معروف يوسف
نرشح لكم
أخر الأخبار
وكيل معروف يوسف لـ في الجول: هذه العروض المقدمة لضمه.. وبند يتيح للزمالك عودته ساعة | الدوري المصري
وكيلهما: الزمالك رفض 5 عروض لبيع أحداد.. وبانون إلى الأهلي أسهل ملف انتقال تعاملت فيه ساعة | الدوري المصري
طلائع الجيش: لم نتوقع الفوز بتلك النتيجة على الزمالك.. نتمنى أن نتوج بالكأس 2 ساعة | مصر
يونس: صبحي يقترب من الإسماعيلي.. أغلقنا ملف احتراف مصطفى محمد وأبو جبل الأفضل في إفريقيا 2 ساعة | ميركاتو
أشرف قاسم: فوجئنا بوجود مليون و250 ألف جنيه فقط في خزينة الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
جيرو التاريخي يُدمر إشبيلية برباعية ويؤمن الصدارة لتشيلسي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
نيمار يعاقب يونايتد على إهداره للفرص.. سان جيرمان ينتصر وصراع مثير مُنتظر 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كليوباترا يجيب: هل يضم صالح.. ولو أمر ميدو جابر خاص بالتجنيد فنحن تحت أمر الخدمة الوطنية 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 2 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 3 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا" 4 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي
قد ينال إعجابك