وكيل معروف يوسف لـ في الجول: هذه العروض المقدمة لضمه.. وبند يتيح للزمالك عودته

كشف أسامة فرحات وكيل أعمال معروف يوسف لاعب الزمالك السابق عن رغبة ثلاثة أندية في ضم اللاعب النيجيري خلال الانتقالات الجارية.

وقال فرحات لـFilGoal.com: "مصر المقاصة والإنتاج الحربي والبنك الأهلي يريدون اللاعب بعدما أخطره الزمالك بعدم تواجده في الموسم المقبل".

وأضاف "رحيل معروف سيكون بيع نهائي ولكن تم الاتفاق على وضع بند في انتقاله يتيح استعادته في شهر يناير المقبل أو نهاية الموسم حال رغبة الزمالك".

وأردف "سيدفع الزمالك شرطا جزائيا سيضعه في تعاقد معروف مع ناديه الجديد يدفعه حال رغبته في عودته كما ذكرت من قبل".

وأتم "سيوقع معروف على عقد لمدة عامين مع ناديه الجديد والنادي الذي سيوافق على شروط الزمالك سينضم له اللاعب".

وكان معروف يوسف قضى الموسم الماضي معارا رفقة المقاولون العرب.

وشارك صاحب الـ27 عاما مع المقاولون في 28 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع هدفين.