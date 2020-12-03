وكيلهما: الزمالك رفض 5 عروض لبيع أحداد.. وبانون إلى الأهلي أسهل ملف انتقال تعاملت فيه

الخميس، 03 ديسمبر 2020 - 01:07

كتب : FilGoal

حميد أحداد - الزمالك - الأهلي

كشف محمد عزيز وكيل اللاعبين عن عروض التي رفضها الزمالك لبيع حميد أحداد، ووصف انتقال بدر بانون إلى الأهلي بالملف الأسهل.

حميد أحداد

النادي : الزمالك

بدر بانون

النادي : الأهلي

الزمالك
الأهلي

وكل ما يلي قاله وكيل اللاعبين المغاربة عبر قناة أون تايم سبورتس 1:

حميد أحداد

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"امتلك حميد 5 عروض مغربية وسعودية وقطرية، أهمها كان من ناديي شباب المحمدية المغربي وأم صلال القطري".

"الفريق القطري طلب شراء حميد مقابل 700 ألف دولار أولا ثم طلب في المرة الثانية استعارة اللاعب مقابل 400 ألف دولار، وعرض الفريق المغربي كان قريبا من العرض القطري، لكن المفاوضات فشلت في النهاية، وانتهت 3 أشهر دون جدوى وعاد للزمالك".

"الاتفاق بالعودة إلى الزمالك تم في آخر لحظة، عندما أقدم عرضا للنادي كان هناك مماطلة في تحديد موقف اللاعب من البقاء أو الرحيل".

"عندما كنت اسأل عن موقف اللاعب، لم نحصل على رفض مباشر، كان الرد بعد المباراة المقبلة ولم نطلب رحيل اللاعب بشكل حر".

"عندما لم نجد أي قرار من النادي راسلتهم 5 مرات تقريبا لطلب الحصول على تذكرة وتأشيرة الدخول مصر، ولم نجد أي رد من إدارة النادي".

"رئيس شباب المحمدية هو من تدخل في السفارة المصرية للحصول على تأشيرة وهو من تكفل بقيمة تذكرة سفر اللاعب في المرة الأولى وظللنا أسبوع ننتظر موقف المدير الفني من بقاء اللاعب أو رحيله ولم يتحدث المدرب مع اللاعب وأشك أن المدرب كان يعلم بوجودنا في مصر أم لا، وهذا ليس خطأ المدرب".

"حميد ليس لديه أي مشكلة في اللعب مع نادي الزمالك ويحب النادي، وعندما لم يلعب كثيرا في الموسم الأول له مع النادي، وخرج معارا ذلك يُظهر للاعب أن النادي ليس في حاجة له".

"كل الفرق كانت تعلم موقف الزمالك من الأجانب وأن اللاعب قد لن يلعب ومع تفشي فيروس كورونا فقيمة الأرقام المعروضة تقلصت".

خالد بوطيب

"الأمر صار بين محامي اللاعب والزمالك والقضية في الاتحاد الدولي (فيفا)، ونريد إيجاد حل بالتراضي واللاعب كان مُجبرا بالذهاب إلى فيفا".

"اللاعب لم يحصل على أي حكم في قضيته ضد الزمالك حتى الآن، ربما في شهر فبراير ستكون هناك جلسة فيفا".

"لم يحصل على كافة مستحقاته مع الزمالك، يتبقى له راتب سنة ونصف، والزمالك هو من فسخ تعاقد اللاعب"

بدر بانون

"كان أسهل ملف انتقال وأسهل المفاوضات بالنسبة لي ولم يتطلب أكثر من أيام قليلة، عملت مع فرق كثيرة في العالم وكان أسهل ملف انتقال تعاملت فيه".

"عندما تحدثوا معنا في ظرف ساعتين وافقنا على العرض وهناك من ساعدنا كثيرا واتقدم لهم بالشكر في إتمام التعاقد بفضل الاحترافية الكبيرة".

"بدر كان لديه عروض قبل وبعد انضمامه إلى الآن وحتى الآن لديه عروض مغرية، لكنه لم يتردد في اختيار الأهلي".

"كريم بلق (وكيل لاعبين) هو من أتى بالعرض من الأهلي ولم يتردد اللاعب لأي دقيقة وقلنا نعم مباشرة للعرض وألغينا التفاوض على باقي العروض الأخرى".

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