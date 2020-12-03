طلائع الجيش: لم نتوقع الفوز بتلك النتيجة على الزمالك.. نتمنى أن نتوج بالكأس

قال أحمد المهدي المشرف العام على الكرة في طلائع الجيش إنه لم يتوقع فوز فريقه على الزمالك في نصف نهائي كأس مصر بذلك العدد من الأهداف.

وانتصر طلائع الجيش على الزمالك بثلاثة أهداف لهدف مساء الثلاثاء في ملعب برج العرب.

وقال المهدي لقناة "أون تايم سبورتس 2" اليوم الخميس: "سأكون كاذبا لو قلت إنني توقعت الفوز لكنني تمنيته ولكنني لم أتوقعه بذلك العدد الوفير من الأهداف".

وتابع "أتمنى تحقيق بطولة الكأس خلال مسيرتنا مع النادي".

وعن ملاقاة الأهلي في النهائي السبت المقبل قال: "علينا احترام بطل إفريقيا بشدة ونتمنى التوفيق".

وستقام المباراة في ملعب برج العرب في الثامنة مساء.