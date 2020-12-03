طلائع الجيش: لم نتوقع الفوز بتلك النتيجة على الزمالك.. نتمنى أن نتوج بالكأس

الخميس، 03 ديسمبر 2020 - 00:40

كتب : FilGoal

احتفال أحمد سمير بهدف طلائع الجيش أمام الزمالك

قال أحمد المهدي المشرف العام على الكرة في طلائع الجيش إنه لم يتوقع فوز فريقه على الزمالك في نصف نهائي كأس مصر بذلك العدد من الأهداف.

وانتصر طلائع الجيش على الزمالك بثلاثة أهداف لهدف مساء الثلاثاء في ملعب برج العرب.

وقال المهدي لقناة "أون تايم سبورتس 2" اليوم الخميس: "سأكون كاذبا لو قلت إنني توقعت الفوز لكنني تمنيته ولكنني لم أتوقعه بذلك العدد الوفير من الأهداف".

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وتابع "أتمنى تحقيق بطولة الكأس خلال مسيرتنا مع النادي".

وعن ملاقاة الأهلي في النهائي السبت المقبل قال: "علينا احترام بطل إفريقيا بشدة ونتمنى التوفيق".

وستقام المباراة في ملعب برج العرب في الثامنة مساء.

طلائع الجيش الزمالك الأهلي في الكأس
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