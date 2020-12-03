يونس: صبحي يقترب من الإسماعيلي.. أغلقنا ملف احتراف مصطفى محمد وأبو جبل الأفضل في إفريقيا

الخميس، 03 ديسمبر 2020 - 00:34

كتب : FilGoal

الزمالك - الرجاء - أبو جبل

كشف أيمن يونس رئيس لجنة الكرة في الزمالك عن اقتراب محمد صبحي حارس مرمى الفريق من الانضمام للإسماعيلي في الموسم المقبل.

مصطفى محمد

النادي : الزمالك

محمد صبحي

النادي : الزمالك

الإسماعيلي

وقال أيمن يونس عبر قناة الزمالك: "حارس المرمى محمد صبحي يقترب من الانتقال لصفوف الإسماعيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم".

وأضاف "محمد صبحي يحتاج للمشاركة من أجل الانضمام لمنتخب مصر الذي سيشارك في دورة الألعاب الأولمبية، لذلك سيذهب إلى الإسماعيلي".

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ولم يضم الزمالك اسم محمد صبحي لقائمته في الموسم المقبل.

وعن محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق قال: "أبو جبل أفضل حارس مرمى في قارة إفريقيا في الوقت الحالي".

وتابع "كذلك محمد عواد حارس مميز ويحتاج فقط للصبر والاجتهاد أكثر".

وأكمل "أما بشأن احتراف مصطفى محمد بالتأكيد الزمالك لن يقف أمام مستقبله".

وواصل "ولكن في الوقت الحالي النادي يحتاج له لذلك أغلقنا هذه الصفحة تماما".

وانتقل للحديث عن مصطفى فتحي في نهاية تصريحاته قائلا: "أنا حزين من مصطفى فتحي لأن جسده ضعيف للغاية".

وأتم تصريحاته "المهارة فقط لا تكفي بدون جسد قوي ولذلك عليه تقويه جسده والعمل بشكل أكبر لأننا منحناه فرصة أخرى فقط لثقتنا في مهاراته وقدراته الفنية".

الزمالك مصطفى محمد محمد صبحي محمد أبو جبل الإسماعيلي
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