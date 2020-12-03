أشرف قاسم: فوجئنا بوجود مليون و250 ألف جنيه فقط في خزينة الزمالك

كشف أشرف قاسم عضو لجنة الكرة بالزمالك عن الوضع المالي للنادي عند تشكيل لجنة الكرة عقب رحيل مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي.

وقال أشرف قاسم عبر قناة الزمالك: "فوجئنا بوضع مالي صعب جدا في النادي وعدم صرف مستحقات اللاعبين منذ فترة طويلة".

وأضاف "وفوجئنا أيضا بوجود مبلغ مليون و250 ألف جنيه فقط في خزينة النادي".

وأكمل "يوم السبت سنمنح اللاعبين مستحقاتهم المالية المتأخرة يوم الأحد سوف يحصل الجهاز الفني على راتبه عن الفترة السابقة".

وأتم تصريحاته "سنعمل لإيجاد موارد مالية جديدة لدفع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني وتغطية مصاريف فريق كرة القدم وإبرام الصفقات الجديدة".

وتولى أشرف قاسم عضوية لجنة الكرة في الزمالك بالاشتراك مع عبد الحليم علي، وبرئاسة أيمن يونس.