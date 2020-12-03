جيرو التاريخي يُدمر إشبيلية برباعية ويؤمن الصدارة لتشيلسي

اكتفى تشيلسي بإرسال مهاجمه أوليفييه جيرو ليواجه إشبيلية والمهاجم الفرنسي تكفل بكل شيء وكتب انتصارا تاريخيا وأرقاما رائعة لنفسه.

وانتصر تشيلسي على إشبيلية برباعية دون رد في ملعب رامون سانشيز بيزخوان في خامس جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الخامسة يوم الأربعاء.

ووصل رصيد تشيلسي إلى 13 نقطة يتصدر بهم المجموعة ويليه إشبيلية بـ10 نقاط.

فيما يأتي كراسنودار ثالثا بأربع نقاط وأخيرا رين بنقطة وحيدة.

أهداف جيرو جاءت بكل الطرق الممكنة بالقدم اليمنى واليسرى وبرأسه.

بدأ جيرو رباعيته في الدقيقة الثامنة.

وأضاف المهاجم الفرنسي الهدف الثاني في الدقيقة 54 والثالث بعده بـ20 دقيقة.

قبل أن يختتم رباعيته من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

وأصبح جيرو أول لاعب يسجل أربعة أهداف في لقاء واحد في تاريخ تشيلسي في أي بطولة أوروبية على الإطلاق.

كما أصبح جيرو بعمر الـ36 و63 يوما أكبر لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل سوبر هاتريك منذ بوشكاش أسطورة ريال مدريد في عام 1965 حينما فعل ذلك بعمر الـ38 و173 يوما.