جيرو التاريخي يُدمر إشبيلية برباعية ويؤمن الصدارة لتشيلسي

الخميس، 03 ديسمبر 2020 - 00:20

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو يحتفل بهدفه مع تشيلسي ضد إشبيلية

اكتفى تشيلسي بإرسال مهاجمه أوليفييه جيرو ليواجه إشبيلية والمهاجم الفرنسي تكفل بكل شيء وكتب انتصارا تاريخيا وأرقاما رائعة لنفسه.

وانتصر تشيلسي على إشبيلية برباعية دون رد في ملعب رامون سانشيز بيزخوان في خامس جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الخامسة يوم الأربعاء.

ووصل رصيد تشيلسي إلى 13 نقطة يتصدر بهم المجموعة ويليه إشبيلية بـ10 نقاط.

أخبار متعلقة
نيمار يعاقب يونايتد على إهداره للفرص.. سان جيرمان ينتصر وصراع مثير مُنتظر رونالدو 750 يزين انتصار يوفنتوس على كييف.. وبرشلونة يتفوق بثلاثية في 28 دقيقة مؤتمر بيولي: علينا أن نكون جادين أمام سيلتك.. ولدينا المساحة من أجل التطور

فيما يأتي كراسنودار ثالثا بأربع نقاط وأخيرا رين بنقطة وحيدة.

أهداف جيرو جاءت بكل الطرق الممكنة بالقدم اليمنى واليسرى وبرأسه.

بدأ جيرو رباعيته في الدقيقة الثامنة.

وأضاف المهاجم الفرنسي الهدف الثاني في الدقيقة 54 والثالث بعده بـ20 دقيقة.

قبل أن يختتم رباعيته من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

وأصبح جيرو أول لاعب يسجل أربعة أهداف في لقاء واحد في تاريخ تشيلسي في أي بطولة أوروبية على الإطلاق.

كما أصبح جيرو بعمر الـ36 و63 يوما أكبر لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل سوبر هاتريك منذ بوشكاش أسطورة ريال مدريد في عام 1965 حينما فعل ذلك بعمر الـ38 و173 يوما.

جيرو تشيلسي إشبيلية
نرشح لكم
أخر الأخبار
طلائع الجيش: لم نتوقع الفوز بتلك النتيجة على الزمالك.. نتمنى أن نتوج بالكأس 21 دقيقة | مصر
يونس: صبحي يقترب من الإسماعيلي.. أغلقنا ملف احتراف مصطفى محمد وأبو جبل الأفضل في إفريقيا 27 دقيقة | ميركاتو
أشرف قاسم: فوجئنا بوجود مليون و250 ألف جنيه فقط في خزينة الزمالك 35 دقيقة | الدوري المصري
جيرو التاريخي يُدمر إشبيلية برباعية ويؤمن الصدارة لتشيلسي 41 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
نيمار يعاقب يونايتد على إهداره للفرص.. سان جيرمان ينتصر وصراع مثير مُنتظر 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كليوباترا يجيب: هل يضم صالح.. ولو أمر ميدو جابر خاص بالتجنيد فنحن تحت أمر الخدمة الوطنية ساعة | الدوري المصري
رونالدو 750 يزين انتصار يوفنتوس على كييف.. وبرشلونة يتفوق بثلاثية في 28 دقيقة ساعة | دوري أبطال أوروبا
أيمن يونس: عقد شيكابالا لا يليق بقائد الزمالك التاريخي.. هو بالنسبة للجماهير مثل توتي في روما ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 2 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 3 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا" 4 خبر في الجول - أسماء قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد
قد ينال إعجابك