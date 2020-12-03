نيمار يعاقب يونايتد على إهداره للفرص.. سان جيرمان ينتصر وصراع مثير مُنتظر

عاقب نيمار منافسه مانشستر يونايتد على إهداره للفرص فسجل هدفين قاد بهما فريقه باريس سان جيرمان لفوز مثير وهام في ملعب أولد ترافورد.

وفاز سان جيرمان على يونايتد يوم الأربعاء بثلاثة أهداف لهدف في خامس جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة.

افتتح نيمار أهداف اللقاء في الدقيقة السادسة.

وأدرك ماركوس راشفورد التعادل ليونايتد في الدقيقة 32.

وتقدم ماركينيوس لسان جيرمان في الدقيقة 69، قبل دقيقة من طرد فريد لاعب يونايتد لحصوله على إنذارين.

وقتل نيمار آمال يونايتد في العودة بهدف ثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بتلك النتيجة وصل رصيد سان جيرمان إلى تسع نقاط يتساوى بهم مع يونايتد ولايبزيج.

ولكن بسبب المواجهات المباشرة فإن سان جيرمان سيتصدر المجموعة يليه يونايتد ثم لايبزيج.

فيما يأتي إسطنبول باشاك شهير رابعا بثلاث نقاط.

وفي الجولة الأخيرة سيستضيف سان جيرمان منافسه باشاك شهير، فيما يحل يونايتد ضيفا على لايبزيج في ألمانيا.

ملخص اللقاء

بدأت المباراة بضغط هجومي كبير للغاية من سان جيرمان وكان له ما أراد في الدقيقة السادسة بعدما استغل نيمار كرة مشتتة من دفاع يونايتد بشكل غير جيد وسدد مباشرة بيمناه ليعلن عن الهدف الأول لفريقه.

استفاق يونايتد بعد الهدف وبدأ الضغط لكن دون خطورة تذكر وجاء أول تهديد من راشفورد في الدقيقة 15.

وحدث اشتباك بين فريد ولياندرو باريديس وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه لاعب يونايتد.

وفي الدقيقة 31 سدد مارسيال كرة قوية ارتدت من كيلور نافاس واستغل بيساكا الأمر ومررها لراشفورد الذي سدد مباشرة.

وارتطمت الكرة بدانيلو بيريرا وسكنت الشباك لتعلن عن التعادل ليونايتد.

على عكس الشوط الأول بدأ يونايتد نظيره الثاني بضغط هجومي قوي ومرر راشفورد كرة لمارسيال المنفرد تماما بالمرمى لكنه سدد الكرة إلى أعلى بغرابة لتضيع فرصة هدف محقق على أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 57 سدد كافاني كرة ساقطة بطريقة رائعة لكنها ارتطمت بالعارضة وارتدت لمارسيال الذي سدد في جسد مدافع سان جيرمان.

ومن ركلة ركنية وتشتيت خاطئ للكرة من يونايتد وصلت الكرة لماركينيوس الذي أكملها في الشباك ليعلن عن هدف سان جيرمان الثاني.

وعقب ثواني طُرد فريد بعد تدخله بقوة على أندير هيريرا.

حاول يونايتد إدراك التعادل الذي يؤمن له التأهل رسميا لدور الـ16 وسدد بول بوجبا كرة قوية مرت أعلى مرمى سان جيرمان بقليل.

وأهدر كيليان مبابي انفرادا تاما بعدما فضل التسديد بدلا من التمرير لنيمار.

وفي النهاية ومن انفراد جديد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع وتبادل للكرة بين لاعبي سان جيرمان أنهاه نيمار في الشباك ليقتل اللقاء ويعلن عن الهدف الثالث وانتصار فريقه.