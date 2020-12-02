أيمن يونس: عقد شيكابالا لا يليق بقائد الزمالك التاريخي.. هو بالنسبة للجماهير مثل توتي في روما

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 23:54

كتب : FilGoal

شيكابالا - الزمالك - الأهلي

يرى أيمن يونس رئيس لجنة الكرة في الزمالك أن قيمة عقد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق قليلة للغاية مقارنة بمكانته في الفريق.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال أيمن يونس عبر قناة الزمالك: "نريد تعديل عقد شيكابالا لأنه قليل للغاية ولا يليق بقائد الزمالك التاريخي".

وأضاف "شيكابالا بالنسبة لجماهير الزمالك مثل توتي بالنسبة لجماهير روما".

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وأكمل "جايمي باتشيكو المدير الفني أخبرنا بسعادته معنا وعدم رغبته في الرحيل ولا أعلم لماذا خرجت شائعات رغبته في الرحيل".

وأردف "باتشيكو أخبرنا بأنه لن يعتمد على كابونجو كاسونجو لذلك رفعنا اسمه من قائمة الفريق، وأيضا محمد حسن ولذلك رحل إلى سيراميكا كليوباترا".

وانتقل أيمن يونس للحديث عن بعض الأمور الخاصة بقطاع كرة القدم في النادي قائلا: "لجنة التسويق في النادي تضم خالد رفعت بالإضافة إلى ثنائي أجنبي".

وأتم تصريحاته "خلال الشهر الجاري سيتم تدشين شركة كرة القدم الخاصة بنادي الزمالك".

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