فاروق جعفر لـ في الجول: الانتقادات ضدي كانت غير منطقية.. هذا ما قصدته حول باتشيكو

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 23:43

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - نادي مصر - ربع نهائي كأس مصر

فسر فاروق جعفر المستشار الفني لمجلس إدارة الزمالك تصريحاته حول مدرب الفريق جايمي باتشيكو، عقب الخسارة من طلائع الجيش 3-1 في نصف نهائي كأس مصر.

وقال جعفر لـ FilGoal.com: "لم أقلل من قدرات باتشيكو الفنية والتدريبية، من الطبيعي أن أبدي رؤيتي الفنية لكيفية إدارته للمباراة".

وأردف "الانتقادات ضدي كانت غير منطقية. يقولون إنني جئت بباتشيكو فكيف أنتقده؟ أعتقد هذا شيء يحسب لي لو قلت رؤيتي عن مدرب حتى لو كنت أنا من اخترته".

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وأردف "لعبت أكثر من 120 مباراة، وتدريبيا قدت أكثر من 500 مباراة، من الطبيعي أن أتحدث فنيا دون مجاملة".

وشدد "الزمالك بيتي، وسأقول ما في صالحه دون أي اعتبارات".

وأكمل "ما قلته، إن باتشيكو لا يعرف طريقة طلائع الجيش، ولم يقرأ المباراة جيدا لأنه لا يعلم منافسه، بعكس طارق العشري الذي يعرف طريقة الزمالك".

وأتم "كان هناك أكثر من ملاحظة، منها استبدال محمود عبد الرازق (شيكابالا) رغم أدائه الجيد، ومشاركة محمد أشرف (روقة) رغم ابتعاده عن المشاركة لفترة طويلة".

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