مؤتمر بيولي: علينا أن نكون جادين أمام سيلتك.. ولدينا المساحة من أجل التطور

يدرك ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان أن سيلتك الأسكتلندي سيدخل مواجهة الغد في الدوري الأوروبي بتركيز من أجل إحداث مشاكل للروسونيري.

ويلتقي سيلتك مع ميلان على ملعب سان سيرو في الجولة الخامسة من المسابقة ويسعى ميلان للفوز لتأمين تأهله لدور الـ 32.

بيولي عاد مرة أخرى لقيادة ميلان عقب تعافيه من فيروس كورونا، بعدما غاب الأسبوعين الماضيين عن مواجهات نابولي وليل وفيورنتينا.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي: "احترم الخصم، وأعرف أن نيل لينون يقوم بعمل جيد، سيلتك لطالما قدم أداءً جيدا، وأحيانا يحدث بعدم جني النتائج".

وأضاف "نتوقع أن نواجه خصم مُحدد، وعلينا أن نكون جادين غدا، لم نصل للتأهل بعد وعلينا خوض مباراة الغد لأنهم قادرين على إحداث المشاكل لنا".

وأردف "ليس علينا ترك الفرصة من أجل قيادة المباريات، وعلينا أن نعرف ماذا نفعل عندما نعاني وأن نتحد".

وأكمل "علينا أن نظل خطيرين ونحاول فعل هذا طيلة المباراة لأننا نمتلك الجودة لفعل ذلك".

وأتم "نعرف أن لدينا المساحة من أجل التطور وسنواصل من أجل ذلك".

ميلان يحتاج للفوز في المباراة من أجل وضع قدما في دور الـ 32 وقد يتأكد حال تفوق ليل الفرنسي على سبارتا براج التشيكي.

ويتصدر ليل الترتيب برصيد 8 نقاط وخلفه ميلان برصيد 7 نقاط ثم براج بـ 6 وأخيرا سيلتك بنقطة واحدة.