مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: جلسة منتظرة مع ساسي لتجديد تعاقده.. وموقف باتشيكو

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 23:26

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف فرجاني ساسي في الرجاء

يستهدف مسؤولو الزمالك عقد جلسة مع فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، لتمديد تعاقده مع النادي.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

عقد ساسي الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، يضعه مسؤولو الزمالك ضمن قائمة أهدافهم لتجديده في القريب العاجل.

وقال مصدر بالزمالك لـ FilGoal.com: "لدينا تمسك كبير بوجود ساسي وتلبية مطالبه، ونستهدف تحديد موعد للجلوس معه للاتفاق حول تمديد تعاقده".

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صاحب الـ 28 عاما انتقل للزمالك من النصر السعودي قبل عامين ونصف، وحصل مع الفريق على كأس مصر مرتين، ولقب الكونفدرالية الإفريقية، بالإضافة إلى السوبر الإفريقي والمحلي.

وفي الوقت نفسه، أوضح المصدر أن لجنة الكرة في الزمالك لم تناقش بأي شكل من الأشكال فكرة رحيل مدرب الفريق، البرتغالي جايمي باتشيكو.

وأوضح المصدر "باتشيكو مستمر في الموسم الجديد، ولا نية لإجراء أي تغيير في الجهاز الفني".

فرجاني ساسي الزمالك جايمي باتشيكو
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