بيراميدز: لا نتفاوض مع أمير عادل.. وهذا موقف دونجا ومصطفى فتحي والونش

كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، أن ناديه لا يفاوض أمير عادل، أو ألكساندر ياكوبسن، القريب من الزمالك حسبما علم FilGoal.com.

وقال بسيوني عبر قناة الزمالك: "التعاقد مع أمير عادل؟ صورته مع ممدوح عيد كانت منذ 3 سنوات في أوروبا وفوجئنا بربط هذه الصورة بتفاوض بيراميدز معه وهذا أمر غير صحيح تماما واللاعب لم يتم عرضه على النادي".

وعلم FilGoal.com أن صاحب الـ 26 عاما لاقى قبولا لدى اللجنة الفنية للزمالك، لتزيد فرص التعاقد معه في الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يتحرك الزمالك رسميا لحسم الصفقة في الساعات المقبلة.

وترك عادل نادي ساربسبورج النرويجي في أكتوبر الماضي، وإجمالا سجل 20 هدفا في 168 مباراة في رحلة طويلة عبر هولندا والدنمارك والسويد والنرويج.

وأردف "بيع دونجا للزمالك؟ علاقتنا رائعة مع الزمالك ولكن لم يحدث بيننا أي تفاوض بشأن دونجا وأوقفنا الحديث عن أي لاعبين لحين نهاية بطولتي الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا".

وشدد "لم نطلب مصطفى فتحي من الزمالك وتحدثت مع أمير مرتضى قبل عدة شهور لاستطلاع رأي الزمالك حول شراء محمود حمدي "الونش" ولكن اتفقنا على تأجيل الحديث في ذلك لحين نهاية بطولة إفريقيا".