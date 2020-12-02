أيمن يونس يوضح موقف الزمالك من التعاقد مع الشيخ وصالح.. وحقيقة طلب بنشرقي الرحيل

أوضح أيمن يونس رئيس لجنة الكرة في الزمالك موقف ناديه من التعاقد مع أحمد الشيخ وصالح جمعة ثنائي الأهلي السابق.

وقال أيمن يونس عبر قناة الزمالك: "نادي الزمالك سيعود مرة أخرى لمكانته الطبيعية بمساندة جماهيره بالملايين في كل مكان".

وأضاف "لا أعرف لمصلحة من الرغبة في هدم كيان نادي الزمالك، ومن يطلقون الشائعات بغرض هدم النادي أندال".

وأكمل "أعاني من الإرهاق بسبب كثرة العمل ومنذ أن توليت منصب رئيس لجنة الكرة وتتوالى الأحداث المهمة".

وعن تقارير تراجع ناديه عن التعاقد مع أحمد الشيخ بسبب تصريحاته السابقة ضد الزمالك قال: "لم يحدث ذلك، والتقييم الفني لأي لاعب يرجع للمدرب فقط سواء الشيخ أو صالح جمعة أو أمير عادل".

وشدد "لن أتعاقد مع لاعب عبر مشاهدة فيديو له ولكن يجب أن نختبره على الطبيعة لتقييمه جيدا".

وأتم تصريحاته بتوضيح موقف أشرف بنشرقي لاعب الفريق قائلا: "لم يحدث أن جلست مع وكيل بنشرقي ولم يطلب الرحيل عن الزمالك ويتبقى له موسمين ولن نستغني عنه".