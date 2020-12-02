خبر في الجول – لجنة الكرة بـ الزمالك تؤيد التعاقد مع أمير عادل.. وصرف النظر عن صالح جمعة

تؤيد لجنة الكرة في الزمالك فكرة التعاقد مع أمير عادل، أو ألكساندر ياكوبسن، اللاعب المصري – الدنماركي غير المرتبط بناد في الوقت الحالي.

أمير عادل النادي : مصر الزمالك

وعلم FilGoal.com أن صاحب الـ 26 عاما لاقى قبولا لدى اللجنة الفنية للزمالك، لتزيد فرص التعاقد معه في الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يتحرك الزمالك رسميا لحسم الصفقة في الساعات المقبلة.

وترك عادل نادي ساربسبورج النرويجي في أكتوبر الماضي، وإجمالا سجل 20 هدفا في 168 مباراة في رحلة طويلة عبر هولندا والدنمارك والسويد والنرويج.

وفي نفس الوقت، صرفت اللجنة النظر عن التعاقد مع صالح جمعة.

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com أن هناك بعض التحفظات من قبل بعض أعضاء الزمالك في الجهاز الفني على ضم صالح حاليا نظرا لعدم مشاركته مع الأهلي لفترة كبيرة.

وكان عبد الرحمن مجدي وكيل صالح جمعة أعلن لـFilGoal.com فسخ تعاقد اللاعب مع الأهلي بالتراضي.

وأضاف "حصل صالح على الاستغناء النهائي وأمامه عدد من العروض الكبيرة محليا وخارجيا أبرزها في البرتغال".

وأكمل "غلق باب القيد في أوروبا حاليا يعطل احترافه، الأقرب اتفاقه على أحد العروض المحلية".

وكان صالح انضم للأهلي من إنبي في صيف 2015، ولكنه لم ينجح في حجز مقعد أساسي في الفريق بشكل دائم، إذ تباينت مشاركاته على مدار أعوامه الـ5 مع الأهلي.

وخلال تلك الفترة، شارك صالح في 72 مباراة مع الأهلي وسجل 12 هدفا وصنع 13.

كما انتقل معارا للفيصلي السعودي في يناير 2018.