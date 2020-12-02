خبر في الجول – لجنة الكرة بـ الزمالك تؤيد التعاقد مع أمير عادل.. وصرف النظر عن صالح جمعة

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 23:06

كتب : إبراهيم رمضان

أمير عادل - ألكسندر ياكوبسن

تؤيد لجنة الكرة في الزمالك فكرة التعاقد مع أمير عادل، أو ألكساندر ياكوبسن، اللاعب المصري – الدنماركي غير المرتبط بناد في الوقت الحالي.

وعلم FilGoal.com أن صاحب الـ 26 عاما لاقى قبولا لدى اللجنة الفنية للزمالك، لتزيد فرص التعاقد معه في الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يتحرك الزمالك رسميا لحسم الصفقة في الساعات المقبلة.

أخبار متعلقة
محمد حسن لـ في الجول: أشكر جمهور الزمالك.. وأتمنى للنادي حصد البطولات الصفقة الـ12.. سيراميكا كليوباترا يضم محمد حسن من الزمالك في الجول يكشف – الموقف الحالي لـ الزمالك وبيراميدز من أحمد الشيخ

وترك عادل نادي ساربسبورج النرويجي في أكتوبر الماضي، وإجمالا سجل 20 هدفا في 168 مباراة في رحلة طويلة عبر هولندا والدنمارك والسويد والنرويج.

وفي نفس الوقت، صرفت اللجنة النظر عن التعاقد مع صالح جمعة.

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com أن هناك بعض التحفظات من قبل بعض أعضاء الزمالك في الجهاز الفني على ضم صالح حاليا نظرا لعدم مشاركته مع الأهلي لفترة كبيرة.

وكان عبد الرحمن مجدي وكيل صالح جمعة أعلن لـFilGoal.com فسخ تعاقد اللاعب مع الأهلي بالتراضي.

وأضاف "حصل صالح على الاستغناء النهائي وأمامه عدد من العروض الكبيرة محليا وخارجيا أبرزها في البرتغال".

وأكمل "غلق باب القيد في أوروبا حاليا يعطل احترافه، الأقرب اتفاقه على أحد العروض المحلية".

وكان صالح انضم للأهلي من إنبي في صيف 2015، ولكنه لم ينجح في حجز مقعد أساسي في الفريق بشكل دائم، إذ تباينت مشاركاته على مدار أعوامه الـ5 مع الأهلي.

وخلال تلك الفترة، شارك صالح في 72 مباراة مع الأهلي وسجل 12 هدفا وصنع 13.

كما انتقل معارا للفيصلي السعودي في يناير 2018.

أمير عادل أليكساندر ياكوبسن الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
وكيلهما: الزمالك رفض 5 عروض لبيع أحداد.. وبانون إلى الأهلي أسهل ملف انتقال تعاملت فيه 2 دقيقة | الدوري المصري
طلائع الجيش: لم نتوقع الفوز بتلك النتيجة على الزمالك.. نتمنى أن نتوج بالكأس 30 دقيقة | مصر
يونس: صبحي يقترب من الإسماعيلي.. أغلقنا ملف احتراف مصطفى محمد وأبو جبل الأفضل في إفريقيا 36 دقيقة | ميركاتو
أشرف قاسم: فوجئنا بوجود مليون و250 ألف جنيه فقط في خزينة الزمالك 43 دقيقة | الدوري المصري
جيرو التاريخي يُدمر إشبيلية برباعية ويؤمن الصدارة لتشيلسي 50 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
نيمار يعاقب يونايتد على إهداره للفرص.. سان جيرمان ينتصر وصراع مثير مُنتظر ساعة | دوري أبطال أوروبا
كليوباترا يجيب: هل يضم صالح.. ولو أمر ميدو جابر خاص بالتجنيد فنحن تحت أمر الخدمة الوطنية ساعة | الدوري المصري
رونالدو 750 يزين انتصار يوفنتوس على كييف.. وبرشلونة يتفوق بثلاثية في 28 دقيقة ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 2 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 3 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا" 4 خبر في الجول - أسماء قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد
قد ينال إعجابك