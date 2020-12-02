وادي دجلة يضم كالديرون مهاجم الإسماعيلي السابق

أعلن وادي دجلة التعاقد رسميا مع الكولومبي دييجو كالديرون مهاجم الإسماعيلي السابق.

وانضم كالديرون لصفوف الإسماعيلي موسم 2017/2018 وقضى نصف موسم مع الدراويش تألق خلالهم وسجل الكثير من الأهداف.

ثم رحل إلى الفيصلي السعودي منتصف الموسم.

ومن الفيصلي السعودي خرج للإعارة مرتين الأولى مع الكويت الكويتي والثانية مع الشرطة العراقي.

قبل أن يعود صاحب الـ30 عاما مرة أخرى للدوري المصري عبر بوابة وادي دجلة.