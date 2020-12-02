تفاصيل البطولة العربية الأولى للرياضات الإلكترونية عبر الإنترنت

وافقت جامعة الدول العربية على تنظيم البطولة العربية الأولى في الرياضات الإلكترونية عبر الإنترنت، باعتماد ورعاية ودعم من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذى قام بمخاطبة وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية مباشرة لدعوتها بالمشاركة .

وقد تحدد بدء فاعليات التسجيل للاعبين والفرق المشاركة يوم 27 من الشهر الجارى والتي تقام تحت رعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب .

وقال شريف عبد الباقي رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي إن البطولة التي يتولى تنظيمها برعاية الاتحاد العربي الألعاب الإلكترونية برئاسة صاحب السمو الامير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود سوف تتضمن فيفا 21، وفورتنايت، ولييج اوف ليجندز.

وتبلغ مجموع الجوائز 5000 دولار في كل لعبة بإجمالي 15000 دولار

ونظرا لظروف بعض الدول الحريصة على المشاركة في اول بطولة عربية فقد تم تفهم هذا المطلب من جانب اللجنة المشرفة على البطولة بأن يتم تنظيم بطولات ثنائية بين فرق الدول الثمانية التي أنهت إجراءات مشاركتها وهى مصر والسعودية والأردن والكويت وليبيا وسلطنة عمان واليمن وفلسطين.

ويقوم حاليا الاتحاد العربي بتذليل مشاركة باقي الاتحادات مع إدارة الجامعة العربية المعنية بالأمر وإنهاء الإجراءات المطلوبة مع وزارات الشباب والرياضة بتلك الدول.