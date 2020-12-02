محمد حسن لـ في الجول: أشكر جمهور الزمالك.. وأتمنى للنادي حصد البطولات

شكر محمد حسن لاعب الزمالك المنتقل مؤخرا إلى سيراميكا كليوباترا، النادي وجمهوره، بعد حسم انتقاله للنادي الصاعد حديثا.

وقال حسن لـ FilGoal.com: "أشكر نادي الزمالك على الفترة التي قضيتها بين جدرانه. سعيد بهذه الفترة ولم أقصر في أي وقت".

وأردف "سعيد بانضمامي لكليوباترا، وأتمنى العودة معهم لمستواي المعهود".

وأكمل "أشكر جمهور الزمالك الذي طالما ساندني، وأنا من جانبي لم أتخاذل في تقديم أي شيء يسعدهم".

وأوضح "أتمنى للزمالك السير بخطى ممتازة والتوفيق في حصد البطولات".

وأتم "أسعد لحظاتي كانت التتويج مع الزمالك بالبطولات وآخرها الكونفدرالية".

وانضم محمد حسن لصفوف الزمالك موسم 2018/2019 قادما من وادي دجلة.

ولعب محمد حسن البالغ من العمر 27 عاما مع الزمالك 20 مباراة في مختلف البطولات.