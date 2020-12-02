الصفقة الـ12.. سيراميكا كليوباترا يضم محمد حسن من الزمالك

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد مع محمد حسن لاعب وسط الزمالك.

وكشف نادي سيراميكا عبر موقعه عن التوقيع مع محمد حسن لمدة 5 مواسم مقبلة.

وانضم محمد حسن لصفوف الزمالك موسم 2018/2019 قادما من وادي دجلة.

ولعب محمد حسن البالغ من العمر 27 عاما مع الزمالك 20 مباراة في مختلف البطولات.

وكان سيراميكا أبرم 11 صفقة استعدادا للمشاركة لأول مرة في تاريخه في الدوري الممتاز.

وضم سيراميكا حتى الآن 12 صفقة وهم: محمد حسن و ألفونسو "فونسينيو" ومحمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد من مصر للمقاصة، ورجب بكار من بيراميدز، وعبد الرحمن بودي وعبد الله محمود من وادي دجلة وأحمد أمين أوفا من الشرقة للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق.