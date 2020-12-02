الصفقة الـ12.. سيراميكا كليوباترا يضم محمد حسن من الزمالك

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 22:08

كتب : أحمد الخولي

محمد حسن

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد مع محمد حسن لاعب وسط الزمالك.

محمد حسن

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
الزمالك

وكشف نادي سيراميكا عبر موقعه عن التوقيع مع محمد حسن لمدة 5 مواسم مقبلة.

وانضم محمد حسن لصفوف الزمالك موسم 2018/2019 قادما من وادي دجلة.

ولعب محمد حسن البالغ من العمر 27 عاما مع الزمالك 20 مباراة في مختلف البطولات.

وكان سيراميكا أبرم 11 صفقة استعدادا للمشاركة لأول مرة في تاريخه في الدوري الممتاز.

وضم سيراميكا حتى الآن 12 صفقة وهم: محمد حسن و ألفونسو "فونسينيو" ومحمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد من مصر للمقاصة، ورجب بكار من بيراميدز، وعبد الرحمن بودي وعبد الله محمود من وادي دجلة وأحمد أمين أوفا من الشرقة للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق.

الزمالك محمد حسن سيراميكا
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – لجنة الكرة بـ الزمالك تؤيد التعاقد مع أمير عادل.. وصرف النظر عن صالح جمعة 58 ثاتيه | ميركاتو
وادي دجلة يضم كالديرون مهاجم الإسماعيلي السابق 30 دقيقة | ميركاتو
تفاصيل البطولة العربية الأولى للرياضات الإلكترونية عبر الإنترنت 37 دقيقة | رياضات أخرى
محمد حسن لـ في الجول: أشكر جمهور الزمالك.. وأتمنى للنادي حصد البطولات 41 دقيقة | الدوري المصري
الصفقة الـ12.. سيراميكا كليوباترا يضم محمد حسن من الزمالك 59 دقيقة | ميركاتو
لايبزج يخطف فوزا قاتلا ويشعل صراع التأهل.. وهاتريك كافيتشي يضعه رفقة بيل ورونالدو ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر ليلة الأبطال – يونايتد (1) - (1) سان جيرمان.. الشوط الثاني ساعة | دوري أبطال أوروبا
في الجول يكشف – الموقف الحالي لـ الزمالك وبيراميدز من أحمد الشيخ ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 2 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 3 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا" 4 خبر في الجول - أسماء قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد
قد ينال إعجابك