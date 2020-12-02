لايبزج يخطف فوزا قاتلا ويشعل صراع التأهل.. وهاتريك كافيتشي يضعه رفقة بيل ورونالدو

في مباراة ماراثونية شهدت 7 أهداف وكرتين اصطدمتا بالعارضة والقائم وهاتريك تركي، فاز ريد بول لايبزج على إسطنبول باشاك شهير بنتيجة 4-3 في دوري أبطال أوروبا.

الفريق الألماني رفع رصيده إلى 9 نقاط متساويا في الصدارة مع مانشستر يونايتد، والذي يلتقي بعد قليل مع باريس سان جيرمان الفرنسي صاحب الـ 6 نقاط في المركز الثالث.

وتوقف رصيد الفريق التركي الذي يشارك لأول مرة في دوري أبطال أوروبا عند 3 نقاط في المركز الأخير.

إرفان كافيتشي أصبح ثالث لاعب يسجل هاتريك في دوري أبطال أوروبا ويخسر المباراة بعد البرازيلي رونالدو أمام مانشستر يونايتد في 2003 وجاريث بيل أمام إنتر في 2010.

كما أصبح أول لاعب يسجل 3 أهداف وجميعها من خارج منطقة الجزاء منذ واين روني في سبتمبر 2004 أمام فنربهاتشه التركي.

26'باشاكشهير 0 - 1 لايبزيج 43'باشاكشهير 0 - 2 لايبزيج 54+3'باشاكشهير 1 - 2 لايبزيج 66'باشاكشهير 1 - 3 لايبزيج 72'باشاكشهير 2 - 3 لايبزيج 85'باشاكشهير 3 - 3 لايبزيج 90+2' باشاكشهير 3 - 4 لايبزيج ليالي الأبطال الجميلة😍🔥 pic.twitter.com/y5Gi6J7vOV — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) December 2, 2020

وصف المباراة

يوسف بولسن تقدم أولا للضيوف في الدقيقة 26 بعدما ارتطمت تسديدة القائد مارسيل سابيتزر في أقدامه وسكنت الشباك.

وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول أضاف ميكيلي الهدف الثاني بتسديدة ضعيفة سكنت الشباك بعد عرضية من إيميل فورسبرج.

إرفان كافيتشي قلص الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

محاولات الفريق الألماني في الشوط الثاني تواصلت،

وسجل داني أولمو هدفه الأول الموسم الجاري بتسديدة أرضية قوية على يمين الحارس بعد بينية من أنجيلينيو في الدقيقة 66.

أصبحت النتيجة 3-1 لصالح الفريق الألماني، وما هي إلا 6 دقائق وسجل كافيتشي الهدف الثاني له بتسديدة أيضا من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 79 تصدى القائم الأيمن لتسديدة يوسف بولسن ليمنعه من زيادة الفارق.

لاعب الوسط التركي سجل الهاتريك والثالث له قبل 5 دقائق من نهاية اللقاء من ركلة ثابتة لم يتحرك صوبها الحارس جولاتشي لتسكن الشباك ومعلنا التعادل.

عاد لايبزج للهجوم لإدراك الفوز، كرة ثابتة من سابيتزر ترتطم بالعارضة في الدقيقة 90.

وبعد دقيقتين سدد الوافد الجديد ألكسندر سورلوث كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك معلنا حصد النقاط الثلاث الغالية.