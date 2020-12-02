انتهت ليلة الأبطال – يونايتد (1) - (3) سان جيرمان.. انتصار الفريق الفرنسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان التي تقام اليوم الأربعاء في ملعب أولد ترافورد في خامس جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة.

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نهاية المباراة بانتصار سان جيرمان بثلاثة أهداف لهدف.

ق90+1: جووول ثالث نيمار لسان جيرمان.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق89: مبابي يهدر انفرادا صريحا ويسدد الكرة خارج الملعب.

ق80: نسديدة رائعة على الطائر من بوجبا مرت أعلى مرمى سان جيرمان بقليل.

ق70: طرد لفريد بعد تدخله بقوة على هيريرا.

ق69: جووول ماركينيوس يسجل الهدف الثاني لسان جيرمان.

ق68: دي خيا يتألق ويحرم ميتشيل باكر من هدفا ثانيا لسان جيرمان.

ق65: رأسية من ماركينيوس الهارب من الرقابة مرت أعلى مرمى دي خيا.

ق58: يا رباااه العارضة تمنع كافاني من هدف رائع بتسديدة ساقطة وتابع مارسيال الكرة المرتدة بتسديدة شتتها دفاع سان جيرمان.

ق49: ماذا أهدر مارسيال؟ تبادل رائع للكرة بين راشفورد وكافاني ومرر اللاعب الإنجليزي الكرة لمارسيال وسدد الكرة أعلى المرمى بكثير.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق32: جووول التعادل ليونايتد عن طريق راشفورد بعد تسديدة زاحفة منه ارتطمت بدانيلو بيريرا وسكنت الشباك.

ق32: تسديدة قوية من راشفورد تصدى لها نافاس.

ق18: يا ربااه نيمار كاد يسجل هدفا رائعا بركلة خلفية مزدوجة لكن دي خيا تألق وتصدى له.

ق6: جووول نيمار يسجل الهدف الأول لسان جيرمان.

انطلاق المباراة.