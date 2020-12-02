بوروسيا دورتموند يعلن إصابة هالاند.. وتقرير يشير لغيابه حتى نهاية 2020

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 21:28

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - بوروسيا دورتموند

أعلن نادي بوروسيا دورتموند إصابة إيرلينج هالاند في العضلة الخلفية قبل مواجهة لاتسيو في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

إصابة المهاجم النرويجي جاءت في العضلة الخلفية.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" فأن النرويجي سيغيب لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع لتنتهي مشاركاته في 2020.

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وسيخوض الفريق الأصفر والأسود 6 مباريات حتى نهاية العام الجاري، بين مسابقتي الدوري والكأس والجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري الأبطال دون هدافه.

النادي الألماني أعلن أيضا إصابة إيمري تشان بإصابة عضلية، ليضاف الثنائي لقائمة من الغيابات تضم توماس مونييه ورافاييل جيريرو.

ويحتل دورتموند صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 9 نقاط ويأتي خلفه لاتسيو برصيد 8 نقاط، ويحتاج لنقطة من أجل التأهل لـ دور الـ 16.

ويتصدر هالاند ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 6 أهداف، كما سجل 10 أهداف في 8 مباريات بالدوري الألماني الموسم الجاري.

إيرلينج هالاند بوروسيا دورتموند دوري أبطال أوروبا ليلة الأبطال
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