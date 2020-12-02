تشكيل ليلة الأبطال – كافاني يقود يونايتد.. ومبابي في هجوم سان جيرمان
الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 20:54
كتب : FilGoal
يقود إدينسون كافاني هجوم مانشستر يونايتد أمام فريقه السابق باريس سان جيرمان.
ويستضيف يونايتد منافسه سان جيرمان في ملعب أولد ترافورد في خامس جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة.
وجاء تشكيل يونايتد كالتالي:
في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا
في الدفاع: أليكس تيلليس- هاري ماجواير- فيكتور ليندلوف- آرون وان بيساكا
في الوسط الدفاعي: فريد- سكوت مكتوميناي
في الوسط الهجومي: ماركوس راشفورد- برونو فيرنانديز- أنتوني مارسيال
في الهجوم: إدينسون كافاني
أما تشكيل سان جيرمان فجاء كالتالي:
في حراسة المرمى: كيلور نافاس
في الدفاع: عبده دياللو- ماركينيوس- برينسيل كيمبيمبي- أليساندرو فلورينزي
في الوسط: لياندرو باريديس- دانيلو بيريرا- ماركو فيراتي
في الهجوم: نيمار- كيليان مبابي- مويس كين