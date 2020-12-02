الاتحاد لا يخسر مع حجازي ويفرض التعادل على الشباب في البطولة العربية

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 20:48

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - انحاد جده - البطولة العربية

فرض اتحاد جدة السعودي التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على نظيره الشباب في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية.

أحمد حجازي منذ انضمامه لصفوف الاتحاد السعودي لم يعرف طعم الخسارة إذ فاز الفريق في مباراتين وتعادل في 3 بجميع المسابقات.

حجازي بدأ المباراة أساسيا وتحصّل على بطاقة صفراء في الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء، عقب ضرب لاعب الشباب في الوجه.

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وتقدم رومارينو في الدقيقة 11 من عمر اللقاء لصالح الاتحاد.

وعدل كريستيان جوانكا النتيجة في الدقيقة 49، وأهدر الأرجنتيني إيفر بانيجا ركلة جزاء في الدقيقة 54 تصدى لها الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي.

ثم أضاف عبد الله الحمدان الهدف الثاني في الدقيقة 79 لصالح أصحاب الأرض بعد خطأ دفاعي من لاعبي النمور.

جاري رودريجيس أدرك التعادل للضيوف في الدقيقة 82 وتأكد الهدف بعد مطالعة تقنية الفيديو.

وستقام مباراة الإياب في الرابع من يناير المقبل.

وينتظر الفائز من لقاء الشباب والاتحاد الفائز من مواجهة الرجاء المغربي والإسماعيلي.

وكان الإسماعيلي قد تفوق ذهابا في الإسماعيلية بهدف دون مقابل وسيقام لقاء الإياب في 11 يناير المقبل.

أحمد حجازي الاتحاد السعودي البطولة العربية الشباب
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