إنبي لـ في الجول: الزمالك لم يطلب ضم أسامة جلال.. لدينا مرونة في بيع اللاعب لأي ناد

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي إن ناديه لم يتلق أي طلبا رسميا من الزمالك لضم مدافع الفريق أسامة جلال خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

أسامة جلال النادي : إنبـي إنبـي

وتحدث عبد الناصر محمد لـFilGoal.com قائلا: "الزمالك لم يرسل طلبا رسميا لضم أسامة جلال، وسجلنا اللاعب في القائمة الأولى لنا حفاظا على حقوقنا".

وتابع "مرحبا بالزمالك وأي ناد آخر يريد التفاوض على ضم أسامة جلال".

وأتم "لدينا مرونة كبيرة في بيع اللاعب وعلى من يريد ضمه التفاوض مع إنبي".

أسامة جلال صاحب الـ23 عاما انتقل لإنبي قادما من مصر المقاصة في يونيو من عام 2019.

وشارك أسامة جلال مع إنبي في 26 مباراة في كل البطولات خلال الموسم الماضي.