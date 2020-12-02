فوزي العريان مستشارا قانونيا لنادي الزمالك

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 19:20

كتب : إبراهيم رمضان

المستشار فوزي العريان

قرر نادي الزمالك تعيين فوزي العريان مستشارا قانونيا ومشرفا على الإدارة القانونية بالنادي.

وتسلم العريان مهام منصبه رسميا اليوم الأربعاء، ليباشر مهام عمله.

وتولى فوزي العريان منصب المستشار القانوني للزمالك مرتين سابقا، الأولى من 1996 إلى 2006، والثانية من 2012 إلى 2014.

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وأصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارا بإيقاف مجلس إدارة الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.

وكانت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة أعلنت عن المجلس المؤقت الذي يقود الزمالك، خلفا لمجلس إدارة الزمالك الموقوف بسبب مخالفات مالية.

وتضم اللجنة، أحمد بكري محمد حميدة رئيس محكمة استئناف بالقاهرة، وهشام إبراهيم أحمد محمود رئيس محكمة استئناف بالقاهرة، ومحمد سيد عطية علي أحمد المحامي العام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

وشكلت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك لجنة لإدارة كرة القدم برئاسة أيمن يونس وعضوية كل من أشرف قاسم وعبد الحليم علي.

الزمالك فوزي العريان
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