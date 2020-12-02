سكاي: هالاند كان قريبا من لاتسيو

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 19:12

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - بوروسيا دورتموند - كلوب بروج

"إيرلينج هالاند كان قريبا من الانتقال إلى لاتسيو الإيطالي" هذا ما كشفته شبكة "سكاي سبورتس" قبل مواجهة اليوم بين بوروسيا دورتموند ولاتسيو في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

الشبكة الإيطالية قالت إن هالاند كاد أن يلعب للاتسيو في الماضي.

إيجلي تاري المدير الرياضي لـ لاتسيو حاول ضم المهاجم النرويجي عندما كان يلعب في مولده في 2018.

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لكن هالاند ترك صفوف ناديه وانضم في يناير 2019 لصفوف ريد بول سالزبورج النمساوي وبعد عام انتقل لصفوف بوروسيا دورتموند.

هالاند منذ ذلك الحين سجل 33 هدفا في 32 مباراة بالدوري الألماني.

هالاند سجل الموسم الجاري 17هدفا في 14 مباراة في جميع المسابقات، بينما استقبل لاتسيو 16 هدفا في الموسم الجاري.

وستكون هناك مواجهة ثنائية بين هالاند وتشيرو إيموبيلي مهاجم النسور بعدما انتهت مباراة الذهاب بالفوز 3-1 للاتسيو.

وسيعود إيموبيلي لملعب سيجنال إيدونا بارك بعد موسم قضاه في صفوف دورتموند 2014-15.

إيرلينج هالاند بوروسيا دورتموند لاتسيو
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