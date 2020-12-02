اجتماع للجنة الحكماء في الزمالك لمناقشة الأمور الإدارية والمالية للنادي

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 19:11

كتب : إبراهيم رمضان

اجتماع لجنة الحكماء في الزمالك

عقدت لجنة الحكماء بالزمالك اجتماعا اليوم الأربعاء لمناقشة بعض الأمور المالية والإدارية الخاصة بالنادي خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في حضور أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي خلال الفترة المقبلة.

وتعقد الاجتماعات بشكل دوري لتيسير العمل في النادي وعدم توقفه.

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وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة كمال درويش وأحمد مصطفى ومحمد عامر فيما اعتذر فهمي عمر لظروف خاصة.

وتولت اللجنة إدارة الزمالك عقب قرار وزارة الرياضة بحل مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور.

جاء ذلك القرار بسبب وجود مخالفات مالية في النادي وفقا لبيان وزارة الرياضة قبل عدة أيام.

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