دون كاسونجو.. 29 لاعبا في قائمة الزمالك المحلية

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 18:42

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك أمام طلائع الجيش - كأس مصر

أعلن الزمالك عن قائمته المحلية، والتي ضمت 29 لاعبا.

ولم يخرج من القائمة سوى الكونغولي كابونجو كاسونجو، معلنا بذلك رحيله عن القلعة البيضاء.

وانضم للقائمة صفقة الفريق الجديدة حمزة المثلوثي، مع عودة المغربي حميد أحداد، والظهير الأيسر أحمد فتوح.

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ولم تشهد القائمة وجود أحمد عيد وأسامة فيصل والحارس محمد صبحي، لكونهم مقيدين تحت السن.

وأتت القائمة كاملة كالتالي..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد عواد

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد السلام – حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة – أحمد أبو الفتوح

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمد حسن – محمد أشرف "روقة" – إمام عاشور – إسلام جابر – أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بنشرقي – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – كريم بامبو

الهجوم: مصطفى محمد – عمر السعيد – حميد أحداد

ويحق للزمالك استبدال أي من أسامي القائمة الحالية، أو إضافة اسم واحد جديد، حتى يوم 6 ديسمبر.

الأرقام

لم تتغير الكثير من الأرقام في قائمة الزمالك.

حميد أحداد سيرتدي الرقم 15 فيما يرتدي مصطفى محمد الرقم 11، أما فتوح سيرتدي الرقم 29، وسيرتدي أوباما الرقم 14 التاريخي، فيما يعود مصطفى فتحي للرقم 30.

وسيرتدي حمزة المثلوثي القميص رقم 24.

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