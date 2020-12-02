في الدرجة الثانية – الشرقية للدخان في صدارة مجموعة الصعيد بالعلامة الكاملة

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 17:53

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

تصدر الشرقية للدخان ترتيب مجموعة الصعيد للدوري الدرجة الثانية بعد انقضاء ثاني الجولات.

وعاد الشرقية للدخان بالثلاث نقاط من خارج قواعده بعد الفوز على الفيوم بهدفين مقابل هدف، متصدرا الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

وحقق بني سويف الفوز على مركز شباب سُمسطا بفضل هدف خالد الشيخ القاتل في الدقيقة 93.

أخبار متعلقة
في الدرجة الثانية – مركز شباب سُمُسطا يتصدر مجموعة الصعيد وهزيمة بني سويف في الدرجة الثانية - جولة التعادلات في بحري.. وفوز بتروجت والمريخ في مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية - محمود الشامي يحل أزمة بلدية المحلة في الدرجة الثانية - الزرقا يضم محمد عادل جمعة

وفاز قنا والإعلاميين على بترول أسيوط والألومنيوم بهدف دون رد على الترتيب.

سجل هدف قنا عبد الله دومينيك، فيما قاد ياسر الكناني المدير الفني لـ الإعلاميين فريقه للفوز على الألومنيوم.

وتفوق ديروط على تليفونات بني سويف بنتيجة 2-1، وتعادل طهطا مع شبان قنا بنتجة 1-1.

بينما حسم التعادل السلبي مبارياتي كيما أسوان ضد سوهاج وأسمنت أسيوط ضد المنيا.

في الدرجة الثانية مجموعة الصعيد الشرقية للدخان
نرشح لكم
أخر الأخبار
سوبر هيرو – قصة أفشة بطل "القاضية ممكن" من إنبي إلى الأهلي 13 دقيقة | حكايات في الجول
الاتحاد السكندري يحتج على معروف: نطالب بالعدالة الغائبة عن مبارياتنا 41 دقيقة | مصر
في الدرجة الثانية – الشرقية للدخان في صدارة مجموعة الصعيد بالعلامة الكاملة 48 دقيقة | مصر
تحديد موعد مواجهة الإسماعيلي والرجاء في البطولة العربية ساعة | الدوري المصري
"توازن وانضباط وقيادة".. عَلَامَ يحصل الزمالك بالتعاقد مع المثلوثي ساعة | تقرير في الجول
سلبية مسحة صالح جمعة ساعة | الدوري المصري
الزمالك يعلن ضم المثلوثي ساعة | الدوري المصري
حارس ليفربول الشاب: هذا ما فعله كلوب وأليسون وأدريان معي ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 2 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 3 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا" 4 خبر في الجول - أسماء قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد
قد ينال إعجابك