في الدرجة الثانية – الشرقية للدخان في صدارة مجموعة الصعيد بالعلامة الكاملة

تصدر الشرقية للدخان ترتيب مجموعة الصعيد للدوري الدرجة الثانية بعد انقضاء ثاني الجولات.

وعاد الشرقية للدخان بالثلاث نقاط من خارج قواعده بعد الفوز على الفيوم بهدفين مقابل هدف، متصدرا الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

وحقق بني سويف الفوز على مركز شباب سُمسطا بفضل هدف خالد الشيخ القاتل في الدقيقة 93.

وفاز قنا والإعلاميين على بترول أسيوط والألومنيوم بهدف دون رد على الترتيب.

سجل هدف قنا عبد الله دومينيك، فيما قاد ياسر الكناني المدير الفني لـ الإعلاميين فريقه للفوز على الألومنيوم.

وتفوق ديروط على تليفونات بني سويف بنتيجة 2-1، وتعادل طهطا مع شبان قنا بنتجة 1-1.

بينما حسم التعادل السلبي مبارياتي كيما أسوان ضد سوهاج وأسمنت أسيوط ضد المنيا.