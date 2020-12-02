تحديد موعد مواجهة الإسماعيلي والرجاء في البطولة العربية

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 17:32

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تحديد يوم 11 يناير المقبل موعدا لمواجهة الرجاء المغربي والإسماعيلي في إياب نصف نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال.

وأبلغ الاتحاد العربي الإسماعيلي بموعد المباراة ومكانه في استاد محمد الخامس في المغرب.

وتأجلت مواجهة العودة بين الرجاء والإسماعيلي لعدة شهور بسبب توقف كرة القدم لانتشار فيروس كورونا.

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وفاز الإسماعيلي في الذهاب على الرجاء بهدف دون رد في استاد الإسماعيلية سجله فخر الدين بن يوسف.

ويلتقي الفائز من الإسماعيلي والرجاء مع المتأهل من الشباب السعودي والاتحاد السعودي في نهائي البطولة.

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