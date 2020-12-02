"توازن وانضباط وقيادة".. عَلَامَ يحصل الزمالك بالتعاقد مع المثلوثي

أعلن الزمالك تعاقده مع حمزة المثلوثي بعقد يمتد لثلاث سنوات رسميا فما الذي يضيفه اللاعب التونسي للفريق الأبيض؟

حمزة المثلوثي النادي : الزمالك الزمالك

الانضباط أمر اتفق عليه من تواصل FilGoal.com معهم للحديث حول الظهير الأيمن التونسي المولود في 27 يونيو 1992.

المثلوثي الذي بدأ مسيرته الكروية داخل نادي البنزرتي منذ أن كان شابا وتم تصعيده للفريق الأول وهو في الثامنة عشر من عمره في موسم 2009-2010 وشارك في مباراة واحدة فقط وشارك ايضا في 4 مباريات في موسم 2010-2011 مع البنزرتي، نجح في التتويج بلقبين لكأس تونس مع فريقي الصفاقسي والبنزرتي.

بداية حمزة المثلوثي الحقيقية مع البنزرتي كانت في موسم 2011-2012 إذ شارك في 24 مباراة في الدوري التونسي ونجح في صناعة هدفين لزملائه.

استمر حمزة المثلوثي في المشاركة مع البنزرتي بصفه مستمرة في التشكيل الأساسي للفريق حتى صيف 2016 الذي أكمل فيه انتقاله إلى نادي الصفاقسي بعد عدة مواسم داخل جدران النادي البنزرتي شارك خلالهما في 128 مباراة نجح في تسجيل 5 أهداف مع فريقه وصنع 3 أهداف.

المدرب التونسي ماهر الكنزري والذي سبق وأن تدرب حمزة المثلوثي تحت قيادته في نادي البنزرتي قال لـFilGoal.com: "المثلوثي ظهير أيمن متوازن للغاية ولاعب عصري، مميز للغاية دفاعيا وجيد في المساندة الهجومية ومنضبط فنيا في الملعب وهو لاعب دولي مع منتخب تونس لذلك سيكون إضافة قوية للزمالك وخير تعويض لرحيل حمدي النقاز".

وأكمل ماهر الكنزاري "حمزة المثلوثي سوف يشكل ثنائية قوية مع حازم امام ظهير الزمالك الحالي حيث من متابعتي لمباريات الزمالك أرى أن من الأفضل أن يلعب حازم أمام كلاعب وسط أيمن ويكون خلفه حمزة المثلوثي في المركز الظهير".

وتحدث ماهر الكنزاري عن شخصية حمزة المثلوثي داخل وخارج الملعب حيث قال: "هو لاعب منضبط وملتزم للغاية وشخصيته هادئة في الملعب ويجيد التعامل مع الضغوطات خاصة وان الزمالك يلعب دائما في مستوى عال بالإضافة إلى أنه قائد في الملعب حيث من الصعب أن تحمل شارة القيادة لنادي كبير بحجم الصفاقسي وهذا ما يوضح لك مدى التزام حمزة المثلوثي".

مع الصفاقسي التونسي في أول موسم له، موسم 2016-2017 شارك حمزة المثلوثي في 24 مباراة في كل البطولات ونجح في تسجيل هدف وحيد وصناعة 6 أهداف وفي موسم 2017-2018 شارك في 27 مباراة ونجح في صناعة 4 أهداف.

يعد موسم 2018-2019 هو الأبرز في مسيرة حمزة المثلوثي مع الصفاقسي التونسي حيث تم اختياره كقائد للفريق وشارك في 31 مباراة في كل البطولات ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.

المونتنيجري نيبوشا يوفوفيتش المدير الفني السابق للزمالك والصفاقسي التونسي والذي أشرف على تدريب الصفاقسي خلال موسم 2018-2019 قال لـFilGoal.com: "إن نجح الزمالك في اتمام الاتفاق مع حمزة المثلوثي فإنه سيكون إضافة قوية للزمالك بكل تأكيد".

وأردف "هو لاعب كبير، قوي دفاعيا وكان يعطي راحة كبيرة للفريق في التغطية والالتزام بالواجبات الدفاعية وكان جيد جدا على المستوى الهجومي ويقوم بالدور على أكمل وجه".

وأتم نيبوشا "أنصح الزمالك بإتمام التعاقد معه، الزمالك سوف يكسب لاعب ملتزم وشخص قيادي في الملعب قبل أن يستفيد منه فنيا، لقد كان يساعدني كثيرا في التواصل مع لاعبي الفريق حين كنت في الصفاقسي وكانت له مواقف رائعة تجاه النادي والمشجعين".

في الموسم الحالي فقد شارك حمزة المثلوثي في 17 مباراة مع الصفاقسي ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف ليصل إجمالي مشاركاته بقميص الصفاقسي لـ 99 مباراة حيث نجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 15 هدفا.

ودوليا، يتواجد حمزة المثلوثي بشكل غير منتظم في قائمة المنتخب التونسي منذ مباراة كولومبيا الودية في عام 2014 والتي كانت أولى مبارياته مع بلاده حيث شارك إجمالا بقميص نسور قرطاج في 28 مباراة وصنع 3 أهداف.