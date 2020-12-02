سلبية مسحة صالح جمعة

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 17:16

كتب : FilGoal

صالح جمعة - الأهلي - المصري

أعلن عبد الرحمن مجدي وكيل أعمال صالح جمعة لاعب الأهلي السابق سلبية المسحة الطبية له للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

صالح جمعة

النادي :

وتعرض صالح جمعة للإصابة بفيروس كورونا قبل أيام من مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك.

وكان الأهلي أعلن قبل أيام فسخ تعاقد صالح جمعة بالتراضي، ليصبح اللاعب حرا ويحق له التوقيع لأي ناد.

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وكان صالح انضم للأهلي من إنبي في صيف 2015، ولكنه لم ينجح في حجز مقعد أساسي في الفريق بشكل دائم، إذ تباينت مشاركاته على مدار أعوامه الـ5 مع الأهلي.

وخلال تلك الفترة، شارك صالح في 72 مباراة مع الأهلي وسجل 12 هدفا وصنع 13.

كما انتقل معارا للفيصلي السعودي في يناير 2018.

صالح جمعة الدوري المصري
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