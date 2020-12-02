وصول أحداد للقاهرة بعد قيده محليا وإفريقيا مع الزمالك

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 16:20

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

حميد أحداد - الرجاء - الترجي

وصل حميد أحداد مهاجم الزمالك إلى القاهرة عائدا من المغرب للانتظام في التدريبات الجماعية لفريقه يوم السبت المقبل.

ويستعد الزمالك لانطلاق الدوري المصري للموسم الجديد 2020-2021 ومواجهة المقاولون العرب في الجولة الأولى.

وكان الزمالك قد قام بقيد أحداد في قائمتيه المحلية والإفريقية بعد نهاية إعارته لنادي الرجاء المغربي، لتدعيم الهجوم بعد رحيل كاسونجو كابونجو.

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صاحب الـ25 عاما شارك مع الرجاء في 29 مباراة في الدوري ودوري أبطال إفريقيا. سجل فيهم 9 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

وتوج اللاعب مع الرجاء بلقب الدوري المغربي.

ولعب المغربي مع الزمالك منذ انضمامه للفريق في صيف 2018، في 23 مباراة وتوج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية وسجل هدفا وحيدا.

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