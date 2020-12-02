الونش يخضع لمسحة طبية جديدة

خضع محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك لمسحة طبية جديدة اليوم الأربعاء، للاطمئنان على مدى شفائه من فيروس كورونا "كوفيد 19".

وينتظر الونش ظهور نتيجة المسحة مساء الأربعاء، وفي حالة سلبية النتيجة، سيخضع لفحوصات طبية إضافية قبل الانتظام في تدريبات الفريق.

الونش كان قد خضع لمسحة طبية يوم السبت وجاءت إيجابية، ما تسبب في غيابه عن مواجهة طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر.

وكان الزمالك قد خسر بنتيجة 3-1 من طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر يوم الثلاثاء.

وغاب الونش (25 عاما)، بسبب إصابته بفيروس كورونا، عن نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي خسره الزمالك بنتيجة 2-1 ضد الأهلي يوم الجمعة.

وانضم الونش إلى الزمالك قادما من طلائع الجيش في عام 2016، وتوج مع الفارس الأبيض بـ6 ألقاب.