فليك: سعيد بما قدمه شباب بايرن أمام أتليتكو مدريد

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 16:04

كتب : FilGoal

بوروسيا دورتموند - بايرن ميونيخ

عبر هانز فليك المدير الفني لبايرن عن سعادته بأداء لاعبيه الشباب الذين دفع بهم في لقاء أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا.

وأوقف أتليتكو مدريد سلسلة انتصارات بايرن ميونيخ في دوري الأبطال عند 15 مباراة بالتعادل على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أشعر بالرضا بنتيجة التعادل".

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وأضاف "حاولنا قلب المباراة في الشوط الثاني بعدما اكتسبنا المزيد من النشاط بدخول توماس مولر وسيرج جنابري".

وأكمل "بالنسبة للاعبين الشباب، أنا سعيد لأنهم لعبوا مبارياتهم الأولى في مثل هذا الملعب. قاموا بعملهم بشكل جيد".

وأتم المدرب المتوج بالخماسية هذا العام "لقد كانت أمسية ناجحة مع العديد من الأفكار التي حاولنا نطبقها".

جواو فيليكس تقدم أولا في الدقيقة 26 من عمر اللقاء للروخيبلانكوس بعدما حوّل عرضية ماركوس يورينتي في شباك ألكسندر نوبل.

وقبل 4 دقائق على نهاية اللقاء عدّل توماس مولر النتيجة من علامة الجزاء على يسار يان أوبلاك.

تعادل توقفت به سلسلة انتصارات بايرن ميونيخ المتتالية عند 15 مباراة في دوري أبطال أوروبا وهو رقم قياسي لم يصل له أي فريق من قبل.

تعادل ثالث للفريق المدريدي ليرتفع رصيده عند 6 نقاط وصار الصراع على المركز الثاني مفتوحا بينه وبين ريد بول سالزبورج النمساوي صاحب الـ 4 نقاط ولوكوموتيف موسكو الروسي صاحب الـ 3 نقاط.

بينما ضمن حامل اللقب تأهله منذ الجولة الماضية وعزز رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة.

بايرن ميونيخ أتليتكو مدريد هانز فليك
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